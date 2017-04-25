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Общество

28 апреля с псковичами встретится заместитель прокурора области

28 апреля заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Виктор Борисенко проведёт приём граждан в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Для встречи с Виктором Борисенко необходимо в день приема обратиться к дежурному прокурору с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.

Приём состоится с 10:00 до 13:00 и с 15:00 до 16:45 в прокуратуре региона, расположенной по адресу: Псков, улица Некрасова, дом 54.

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