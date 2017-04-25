Псковский сирота-инвалид получит жильё по решению суда

12:15, 25 апреля 2017, ПАИ

Псковский городской суд удовлетворил исковое заявление прокурора района к администрации региона и Главному государственному управлению социальной защиты населения области с требованием признать право инвалида на обеспечение жилым помещением и включить его в список лиц, подлежащих обеспечением жильём. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В судебном заседании установлено, что жилищная комиссия администрации Псковской области отказала лицу из числа детей-сирот в предоставлении жилого помещения в связи с тем, что он является инвалидом и согласно индивидуальной программе реабилитации ему необходима регулярная частичная помощь других лиц для самообслуживания.

«В тоже время, ни нормами федерального, ни регионального законодательства не предусмотрены основания отказа в предоставлении жилого помещения на основании сведений, содержащихся в индивидуальной программе реабилитации инвалида», - пояснили в прокуратуре.