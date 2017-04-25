Более 14,4 тысяч ветеранов в Псковской области получат поздравления от президента к Дню Победы

10:57, 25 апреля 2017, ПАИ

В Псковской области в связи с празднованием 72-й годовщины Победы над немецко-фашистскими захватчиками 14 тысяч 471 ветеран Великой Отечественной войны получат поздравления от президента Владимира Путина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда России.

Отделение ПФР по Псковской области ведет региональный сегмент общегосударственной базы данных «Ветераны», в которой отражены сведения о ныне здравствующих ветеранах и инвалидах Великой Отечественной войны, а также тружениках тыла, проживающих в регионе.

Согласно базе данных в Псковской области проживают: 671 участник Великой Отечественной войны; 7 тысяч 235 тружеников тыла, которые после освобождения Псковской области (1944 год) приступили к восстановлению разрушенного хозяйства, работали в колхозах; 6 тысяч 137 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами в период войны; 350 человек, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 42 инвалида с детства, вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период войны; 36 человек, привлекавшихся Осоавиахимом и органами местной власти к сбору боеприпасов и военной техники, разминированию территорий и объектов, и ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья.