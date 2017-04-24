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Повторно выпивший за рулём водитель ВАЗа задержан в Псковском районе

Вечером 23 апреля в деревне Верхние Галковичи Псковского района дорожные полицейские остановили ВАЗ-2106, которым управлял 28-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ранее задержанный уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. По данному факту проводится проверка.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к  уголовной ответственности.

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