Повторно выпивший за рулём водитель ВАЗа задержан в Псковском районе

12:24, 25 апреля 2017, ПАИ

Вечером 23 апреля в деревне Верхние Галковичи Псковского района дорожные полицейские остановили ВАЗ-2106, которым управлял 28-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ранее задержанный уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. По данному факту проводится проверка.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.