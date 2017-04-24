30-летний великолучанин покалечил незнакомца во время ссоры

10:18, 25 апреля 2017, ПАИ

В Великих Луках экипаж группы задержания вневедомственной охраны отдела Росгвардии задержал гражданина, подозреваемого в причинении телесных повреждений молодому человеку. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники Росгвардии получили информацию о том, что у дома на улице Вокзальной происходит конфликт. Экипаж группы задержания прибыл по указанному адресу. Потерпевший пояснил, что во время конфликта, мужчина ударил его острым предметом в лицо.

Подозреваемый 30-летний местный житель задержан и для дальнейшего разбирательства доставлен в отдел полиции.