Победу одержали шахматисты Псковского педкомплекса в областном турнире среди второклассников

16:50, 25 апреля 2017, ПАИ

В Опочке прошел областной турнир среди второклассников, обучающихся в школах Псковской области шахматному всеобучу. Ученики Псковского педагогического комплекса заняли первое место в этих соревнованиях. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Федерации шахмат Псковской области.

Данный турнир входит в зачет Конкурса на лучшую организацию шахматного всеобуча в школах Псковской области, который проводится Государственным управлением образования Псковской области и региональной Федерацией шахмат при поддержке Российской шахматной Федерации и Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

Лучшие 8 команд школ из районов и городов Псковской области, где проводятся уроки шахматного всеобуча во вторых классах, привезли на соревнования свои команды из 8 человек.

«Впервые у юных шахматистов всё было как у взрослых - современные шахматные часы, профессиональные шахматные арбитры, бланки партий, где впервые для многих приходилось ставить свою личную подпись, а самое важное это возможность заработать российский рейтинг по классическим шахматам», - отметили в Федерации шахмат.

Шахматистов пришел поздравить глава Опочецкого района Юрий Ильин, который не только опекает все виды детского спорта, но и активно поддерживает развитие шахматного движения в районе. Со словами приветствия и напутствия к участникам соревнований обратились глава областной Федерации шахмат Дмитрий Шахов и куратор шахматного образования в Государственном управлении образования Николай Агафонов, а также директор социальных проектов Российской шахматной федерации Наталья Время.

По результатам жеребьёвки самой тяжелой и сложной оказалась группа «А», куда попали команды Стремуткинской школы (Псковский район) – второклассники этого района в 2016 году стали победителями такого турнира, Лицея №11 (Великие Луки) – второе место в 2016 году, Плюсской школы (Плюсский район) и Центра образования «Псковский Педагогический Комплекс» (Псков). Во вторую группу «В» попали команды Опочецкой гимназии, школы Пушкиногорского, Островского и Бежаницкого районов.

В перерыве между матчами шахматисты возложили цветы к мемориальной доске русского шахматиста, уроженца Опочецкого уезда А. Д. Петрова.

По итогам турнира, победителем стала команда Псковского педагогического комплекса, которая примет участие уже в финале всероссийских соревнований в начале июня в Сочи.

Второе место и серебряные награды впервые вручили второклассникам школы из Бежаницкого района. Бронзу получила команда великолукского Лицея № 11.

Призерам и победителям соревнования вручили грамоты от управления образования Псковской области, а также все участники турнира получили Дипломы Российской шахматной федерации и памятные подарки от организаторов соревнований.