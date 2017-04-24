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Факты продажи спиртного подросткам выявили полицейские в двух магазинах в Пскове

В Пскове в двух магазинах на улицах Ижорского батальона и Ипподромной сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Пскову выявили факты продажи спиртного подросткам.  Как сообщили Псковскому агентству информации   в пресс-службе УМВД России по Псковской области, продавцов привлекут к административной ответственности.

По данным фактам ведётся проверка.  

В пресс-службе УМВД напомнили, что действующее федеральное законодательство устанавливает особые требования к розничной продаже алкогольной продукции. В частности, розничная продажа алкоголя несовершеннолетним не допускается. В случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего отпуск алкогольной продукции, сомнения в достижении  покупателем совершеннолетия продавец вправе потребовать документ, удостоверяющий личность. За нарушение установленного ограничения предусмотрена административная и уголовная ответственность.

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