Более 2 500 единиц боевого и специального оружия представят ВДВ на парадах Победы

11:41, 25 апреля 2017, ПАИ

9 мая военнослужащие Воздушно-десантных войск в ходе парадов и торжественных шествий в городах России представят более 2500 единиц боевого и специального оружия, а также около 200 единиц военной техники. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Посетители торжественных мероприятий в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне увидят боевые машины десанта БМД-2, БМД-3, БМД-4М, бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка», БТР-80, БТР-82А, самоходные артиллерийские орудия 2С9 «Нона», зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Стрела-10».

Парады и торжественные шествия с участием десантников пройдут в 24 городах России –– в Пскове, Москве, Новороссийске, Ставрополе, Краснодаре, Туле, Улан-Удэ, Екатеринбурге, Волгограде, Владивостоке, Уссурийске, Анапе, Туапсе, Геленджике, Темрюке, Славянске-на-Кубани, Михайловске, Невинномыске, Иванове, Наро-Фоминске, Рязани, Ульяновске, Камышине и Омске.