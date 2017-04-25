0
12:30
Заасфальтировать «народные тропы» в сквере у танка Т-34 поручил глава Пскова
11:53
К 9 мая стадион на Госпитальной, 15 и 15а в Пскове приведут в порядок
11:41
Более 2 500 единиц боевого и специального оружия представят ВДВ на парадах Победы
09:57
Коттедж и участок с ландшафтным дизайном у Гремячей башни в Пскове выставлен на продажу
08:16
Ограничить в продуктах соль, сахар и трансжиры предложит Минздрав
20:55
Прекратил работу сайт Изборского заповедника
20:03
Псковская область входит в топ-15 популярных для этнотуризма регионов России
Еще новости
Общество

Петербуржец завоевал путёвку на Yalta Summer Jam на фестивале «Танцевальный BEZ_PREDEL 2017» в Пскове

В Пскове состоялся финальный этап VII Всероссийского хип-хоп фестиваля «Танцевальный BEZ_PREDEL 2017». В этом году мероприятие прошло в новом для фестиваля месте – спортивно-развлекательном парке «Простория», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского городского Молодежного центра.

Председатель Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова Александр Гаврилов в своем приветственном слове поблагодарил участников творчество, пожелал ребятам удачи в реализации своего таланта. «Даешь восьмой BEZ_PREDEL!» – подытожил он свое выступление.

Перед финальными соревнованиями  команда «Хоть отбавляй!» устроила показательные выступления основателей образовательного лофта и сегодняшних участников.

В этом году помимо hip-hop и break-dance направлений, представленных на фестивале,  среди победителей оказались и такие как contemporary dance, ladies dance и лирический танец (в командной номинации All styles).

Главный приз – участие в финале престижного чемпионата по брейк-дансу Yalta Summer Jam – получил победитель в номинации профессионального Break-dance Дмитрий Белоногов (b-boy Nord Diamond) из Санкт-Петербурга.  

В номинациях hip-hop победителями стали Елена Потысьева, Алина Ткачева и Алина Дубовская. Также, в номинациях break-dance среди детей первые места достались Андрею Медведеву и Вадиму Пыхтину.

«Теплая и заряженная позитивом атмосфера фестиваля держалась весь вечер и надолго запомнилась как участникам, так и зрителям. 
Фестиваль закончился, но энтузиазм стал еще сильнее. Как говорится: «дальше - больше». С каждым годом мы накапливаем ценный опыт в организации подобного рода мероприятий, чтобы сделать Псков максимально комфортным и интересным для молодежи», - добавили в Молодежном центре.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Заасфальтировать «народные тропы» в сквере у танка Т-34 поручил глава Пскова
25 апреля 2017
Заасфальтировать «народные тропы» в сквере у танка Т-34 поручил глава Пскова 2
К 9 мая стадион на Госпитальной, 15 и 15а в Пскове приведут в порядок
25 апреля 2017
К 9 мая стадион на Госпитальной, 15 и 15а в Пскове приведут в порядок
Более 2 500 единиц боевого и специального оружия представят ВДВ на парадах Победы
25 апреля 2017
Более 2 500 единиц боевого и специального оружия представят ВДВ на парадах Победы
Коттедж и участок с ландшафтным дизайном у Гремячей башни в Пскове выставлен на продажу
25 апреля 2017
Коттедж и участок с ландшафтным дизайном у Гремячей башни в Пскове выставлен на продажу
Ограничить в продуктах соль, сахар и трансжиры предложит Минздрав
25 апреля 2017
Ограничить в продуктах соль, сахар и трансжиры предложит Минздрав
Прекратил работу сайт Изборского заповедника
24 апреля 2017
Прекратил работу сайт Изборского заповедника
Псковская область входит в топ-15 популярных для этнотуризма регионов России
24 апреля 2017
Псковская область входит в топ-15 популярных для этнотуризма регионов России
В роли «ангелов» предстали на фотосессии участницы «Миссис Псков 2017»
24 апреля 2017
В роли «ангелов» предстали на фотосессии участницы «Миссис Псков 2017» 14

Идет загрузка...