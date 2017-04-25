Петербуржец завоевал путёвку на Yalta Summer Jam на фестивале «Танцевальный BEZ_PREDEL 2017» в Пскове

12:51, 25 апреля 2017, ПАИ

В Пскове состоялся финальный этап VII Всероссийского хип-хоп фестиваля «Танцевальный BEZ_PREDEL 2017». В этом году мероприятие прошло в новом для фестиваля месте – спортивно-развлекательном парке «Простория», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского городского Молодежного центра.

Председатель Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова Александр Гаврилов в своем приветственном слове поблагодарил участников творчество, пожелал ребятам удачи в реализации своего таланта. «Даешь восьмой BEZ_PREDEL!» – подытожил он свое выступление.

Перед финальными соревнованиями команда «Хоть отбавляй!» устроила показательные выступления основателей образовательного лофта и сегодняшних участников.

В этом году помимо hip-hop и break-dance направлений, представленных на фестивале, среди победителей оказались и такие как contemporary dance, ladies dance и лирический танец (в командной номинации All styles).

Главный приз – участие в финале престижного чемпионата по брейк-дансу Yalta Summer Jam – получил победитель в номинации профессионального Break-dance Дмитрий Белоногов (b-boy Nord Diamond) из Санкт-Петербурга.

В номинациях hip-hop победителями стали Елена Потысьева, Алина Ткачева и Алина Дубовская. Также, в номинациях break-dance среди детей первые места достались Андрею Медведеву и Вадиму Пыхтину.

«Теплая и заряженная позитивом атмосфера фестиваля держалась весь вечер и надолго запомнилась как участникам, так и зрителям.

Фестиваль закончился, но энтузиазм стал еще сильнее. Как говорится: «дальше - больше». С каждым годом мы накапливаем ценный опыт в организации подобного рода мероприятий, чтобы сделать Псков максимально комфортным и интересным для молодежи», - добавили в Молодежном центре.