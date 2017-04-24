0
14:57
Исполнительных документов по арестованному счёту Михаила Гавунаса у псковских приставов пока нет
13:08
Уголовное дело грозит сотруднику псковского Росреестра, зарегистрировавшему на нового собственника оспариваемую квартиру в ЖК «Европа»
08:10
В Пскове водитель сбил мальчика и скрылся с места ДТП
21:38
Петербургского смертника готовил житель Подмосковья
17:40
В Пскове сотрудники Росгвардии оперативно задержали подозреваемого в угоне такси
11:47
Водитель фуры из Псковской области попал в смертельное ДТП в Карелии
09:57
К 20 часам общественных работ приговорил суд секретаря Псковского горкома КПРФ
Еще новости
Происшествия

Под предлогом разблокировки банковских карт мошенники завладели деньгами псковичей

В Пскове под предлогом разблокировки банковских карт злоумышленники завладели деньгами  горожан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По имеющимся данным, 24 апреля неизвестный мошенник таким образом снял с банковской карты гражданина девять тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Под таким же предлогом злоумышленник сумел снять  девять тысяч рублей с банковской карты  псковички. В ходе проверки полиция выясняет все обстоятельства  произошедшего.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Исполнительных документов по арестованному счёту Михаила Гавунаса у псковских приставов пока нет
24 апреля 2017
Исполнительных документов по арестованному счёту Михаила Гавунаса у псковских приставов пока нет 12
Уголовное дело грозит сотруднику псковского Росреестра, зарегистрировавшему на нового собственника оспариваемую квартиру в ЖК «Европа»
21 апреля 2017
Уголовное дело грозит сотруднику псковского Росреестра, зарегистрировавшему на нового собственника оспариваемую квартиру в ЖК «Европа» 8
В Пскове водитель сбил мальчика и скрылся с места ДТП
21 апреля 2017
В Пскове водитель сбил мальчика и скрылся с места ДТП
Петербургского смертника готовил житель Подмосковья
17 апреля 2017
Петербургского смертника готовил житель Подмосковья
В Пскове сотрудники Росгвардии оперативно задержали подозреваемого в угоне такси
15 апреля 2017
В Пскове сотрудники Росгвардии оперативно задержали подозреваемого в угоне такси 1
Водитель фуры из Псковской области попал в смертельное ДТП в Карелии
15 апреля 2017
Водитель фуры из Псковской области попал в смертельное ДТП в Карелии
К 20 часам общественных работ приговорил суд секретаря Псковского горкома КПРФ
13 апреля 2017
К 20 часам общественных работ приговорил суд секретаря Псковского горкома КПРФ 9
Контрабандные сигареты на 1 млн рублей обнаружили псковские пограничники в вагонах с углем
12 апреля 2017
Контрабандные сигареты на 1 млн рублей обнаружили псковские пограничники в вагонах с углем 5

Идет загрузка...