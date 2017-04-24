Под предлогом разблокировки банковских карт мошенники завладели деньгами псковичей

12:26, 25 апреля 2017, ПАИ

В Пскове под предлогом разблокировки банковских карт злоумышленники завладели деньгами горожан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По имеющимся данным, 24 апреля неизвестный мошенник таким образом снял с банковской карты гражданина девять тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Под таким же предлогом злоумышленник сумел снять девять тысяч рублей с банковской карты псковички. В ходе проверки полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.