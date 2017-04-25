К обязательным работам приговорили красногородца за повторное управление автомобилем в пьяном виде

13:06, 25 апреля 2017, ПАИ

Прокуратура Красногородского района приговорила местного жителя к 200 часам исправительных работ с лишением права управления транспортными средствами на 2 года за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, 26 летний житель Красногородского района в феврале 2016 года был привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, за что получил штраф в размере 30 тыс. рублей с лишением водительских права на 1 год 7 месяцев. Однако, в марте 2017 года, находясь в состоянии опьянения, он снова сел за руль.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения гражданином, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в нетрезвом виде).

Подсудимый признал свою вину и раскаялся.