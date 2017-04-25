«Ночь Фитнеса» пройдет в Пскове 28 апреля

18:06, 25 апреля 2017, ПАИ

28 апреля с 21:00 до 1:00 в псковском клубе «Планка» будет проходить «Ночь Фитнеса». Участие в этом мероприятии примут известные фитнес-тренеры из Санкт-Петербурга, сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

Они рассчитывают, что «Ночь фитнеса» объединит поклонников фитнеса и здорового образа жизни, спортивные сообщества города, магазины спортивного питания, одежды и аксессуаров. Участников этого события ожидают соревнования и конкурсы от партнёров, дефиле от спортивных магазинов Пскова, дегустация спортивного питания, презентация фитнес-меню, ночной квест и другие развлечения.

На «Ночи фитнеса» можно будет не только заняться спортом, но и потанцевать «социальные танцы», которые «созданы не для профессионалов, а для тех, кто просто любит двигаться под музыку». В танцевальной зоне пройдут бесплатные мастер-классы по реггетону и афро-хаусу. Все площадки фестиваля можно будет посетить бесплатно.

Всего в рамках «Ночи Фитнеса» псковичи смогут побывать на 12 тренировках: Pump, Planka Party, Balance, антигравити йога, функциональная тренировка в гамаках, танцевальные классы и другие.