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Спорт

Открыт приём заявок на участие в соревнованиях по теннису в Пскове

С 5 по 7 мая на открытых теннисных кортах школы № 20 Пскова под эгидой городской Федерации тенниса состоятся соревнования, посвященные Дню Победы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Турнир начнётся 5 мая в 15:00, 6 мая в 11:00 и 7 мая в 11:00. К соревнованиям допускаются мальчики и девочки 8, 10, 12 лет, юноши и девушки 14, 16, 18 лет.

Соревнования пройдут в одиночном и парном разрядах по олимпийской системе. Победители и призёры получат грамоты комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова.

Желающие принять участие в соревнованиях могут подать заявки до 5 мая главному судье соревнований Олегу Семенову по телефону 8-921-215-37-97.

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