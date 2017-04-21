Разобраться со ставкой земельного налога пообещал депутат Госдумы жителям Куньи

14:34, 25 апреля 2017, ПАИ

В рамках региональной недели депутат Государственной Думы РФ Александр Козловский провел прием граждан в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Проблемы, с которым пришли люди к депутату, оказался традиционно широким. К депутату обратились сразу два жителя Куньи с жалобой на новую ставку земельного налога, которая значительно выросла из-за переоценки и новой кадастровой стоимости. Как отметил местный житель, за участок в шесть гектаров ему придется заплатить более 180 тыс. рублей налога. Отметив, что это общая проблема для многих владельцев сельхозземель, они попросили Александра Козловского о помощи. Депутат пообещал тщательно разобраться в этом вопросе.

Также, великолучанка Татьяна, у которой ребенок страдает высокой степенью близорукости, попросила содействие в получении им инвалидности. Александр Козловский, изучив все обстоятельства, отметил, что постарается уделить особое внимание решению этой задачи.

Кроме того, в ходе приема депутат Госдумы обсудил с руководителем псковского МП «Центральная городская аптека № 2» Владимиром Якубанцем изменения в 44-й федеральный закон, инициатором которых стал Александр Козловский. Они позволяют вывести из-под действия данного закона закупку лекарств, что даст возможность сохранить муниципальные аптеки.

Александр Козловский напомнил, что данные поправки уже прошли первое чтение, и, поскольку директор аптеки выдвинул ряд дополнительных предложений, предложил их рассмотреть ко второму чтению, чтобы в окончательном варианте новый законопроект позволил нормально функционировать государственной и муниципальной аптечной сети.