На 800 тысяч рублей оштрафован псковский клуб охотников и рыболовов

15:54, 25 апреля 2017, ПАИ

За нарушение земельного законодательства Управление Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям привлекло к административной ответственности ООО «Клуб охотников и рыболовов «Альфа». Компании назначено наказание в виде штрафа в размере 800 тыс. рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Нарушения специалисты установили на двух земельных участках сельскохозяйственного назначения общей площадью 29,5 га, расположенных в районе деревни Тишково Пушкиногорского района. При осмотре земель сотрудники Россельхознадзора обнаружили, что они не используются по назначению и заросли на всей площади древесно-кустарниковой и сорной растительностью.

Собственник земель ООО «КОР «Альфа» не выполняет установленные требования и обязательные мероприятия по улучшению и защите земель от зарастания. В отношении нарушителя были вынесены постановления о назначении штрафа по 400 тыс. рублей за каждый заросший участок, выданы предписания для устранения возврата угодий их в сельхозоборот.