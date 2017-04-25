Бронзовые медали выиграли псковские курсанты на турнире по самбо

14:58, 25 апреля 2017, ПАИ

В Пскове состоялся городской турнир по самбо, посвященный победе дружины князя Александра Невского в Ледовом побоище, в котором приняли участие более 70 спортсменов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России.

Курсанты Сократ Тагиров и Ахмед Нурмагомедов стали бронзовыми призерами соревнований среди мужчин в своих весовых категориях: до 68 и 82 килограммов.

Начальник вуза Юрий Панин поздравил спортсменов с успешным выступлением на турнире и пожелал достижений в спорте, образовательной и служебной деятельности.