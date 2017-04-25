К 9 мая стадион на Госпитальной, 15 и 15а в Пскове приведут в порядок

11:53, 25 апреля 2017, ПАИ

К 9 мая стадион в Пскове на улице Госпитальной в районе домов 15 и 15а приведут в порядок. Об этом во время объезда города 25 апреля сообщил начальник Управления городского хозяйства Пскова Алексей Захаров, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Алексей Захаров пояснил, что во время прокладки электрического кабеля строители тяжёлой техникой разбили покрытие спортплощадки. По его словам, сначала УГХ выдало предписание привести двор в порядок к 1 мая, но в связи с погодными условиями срок сдвинулся на 9-е число.

Глава Пскова Иван Цецерский отметил, что поле необходимо выровнять, укатать катками и посеять газон. Он также пообещал приехать после 9 мая и проверить, как выполнены работы.