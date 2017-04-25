0
12:30
Заасфальтировать «народные тропы» в сквере у танка Т-34 поручил глава Пскова
11:53
К 9 мая стадион на Госпитальной, 15 и 15а в Пскове приведут в порядок
11:41
Более 2 500 единиц боевого и специального оружия представят ВДВ на парадах Победы
09:57
Коттедж и участок с ландшафтным дизайном у Гремячей башни в Пскове выставлен на продажу
08:16
Ограничить в продуктах соль, сахар и трансжиры предложит Минздрав
20:55
Прекратил работу сайт Изборского заповедника
20:03
Псковская область входит в топ-15 популярных для этнотуризма регионов России
Еще новости
Общество

К 9 мая стадион на Госпитальной, 15 и 15а в Пскове приведут в порядок

К 9 мая стадион в Пскове на улице Госпитальной в районе домов  15 и 15а приведут в порядок. Об этом во время объезда города 25 апреля сообщил начальник Управления городского хозяйства Пскова Алексей Захаров, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Алексей Захаров пояснил, что во время прокладки электрического кабеля строители тяжёлой техникой разбили покрытие спортплощадки.  По его словам, сначала УГХ выдало предписание привести двор в порядок к 1 мая, но в связи с погодными условиями срок сдвинулся на 9-е число.

Глава Пскова Иван Цецерский отметил, что поле необходимо выровнять, укатать катками и посеять газон. Он также пообещал приехать после 9 мая и проверить, как выполнены работы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Заасфальтировать «народные тропы» в сквере у танка Т-34 поручил глава Пскова
25 апреля 2017
Заасфальтировать «народные тропы» в сквере у танка Т-34 поручил глава Пскова 2
К 9 мая стадион на Госпитальной, 15 и 15а в Пскове приведут в порядок
25 апреля 2017
К 9 мая стадион на Госпитальной, 15 и 15а в Пскове приведут в порядок
Более 2 500 единиц боевого и специального оружия представят ВДВ на парадах Победы
25 апреля 2017
Более 2 500 единиц боевого и специального оружия представят ВДВ на парадах Победы
Коттедж и участок с ландшафтным дизайном у Гремячей башни в Пскове выставлен на продажу
25 апреля 2017
Коттедж и участок с ландшафтным дизайном у Гремячей башни в Пскове выставлен на продажу
Ограничить в продуктах соль, сахар и трансжиры предложит Минздрав
25 апреля 2017
Ограничить в продуктах соль, сахар и трансжиры предложит Минздрав
Прекратил работу сайт Изборского заповедника
24 апреля 2017
Прекратил работу сайт Изборского заповедника
Псковская область входит в топ-15 популярных для этнотуризма регионов России
24 апреля 2017
Псковская область входит в топ-15 популярных для этнотуризма регионов России
В роли «ангелов» предстали на фотосессии участницы «Миссис Псков 2017»
24 апреля 2017
В роли «ангелов» предстали на фотосессии участницы «Миссис Псков 2017» 14

Идет загрузка...