АВТОЭКСПЕРТ: Накачка шин азотом

15:02, 03 июля 2017, ПАИ

Периодически автолюбители сталкиваются с предложением накачать шины азотом вместо воздуха. Продавцы услуги сулят целую массу преимуществ - температурную стабильность, снижение массы колес, взрывобезопасность, меньшую скорость спускания. И так далее, и тому подобное... Давайте разберемся: правда это, или просто развод, рассчитанный на невежество. Поможет нам в этом базовый школьный курс физики.

Первое, что нужно знать автолюбителю, это то, что воздух на 78% состоит из азота. В шины могут закачать азот с максимальной пропорцией 95%. То есть речь идет о разнице всего в 17% от общего объема закачиваемого газа. Из этих цифр и нужно исходить.

ИЗНОС РЕЗИНЫ

Одно из главных утверждений состоит в том, что шина меньше изнашивается из-за того, что азот меньше подвержен температурному расширению. Это утверждение ложно, поскольку закон Гей-Люссака гласит, что изменение объема газа от температуры прямопропорционально. То есть, какой бы газ не был закачан в шины, давление будет меняться одинаково. На износ шин влияют только 3 фактора: состав резиновой смеси, пробег и стиль вождения.

ЛУЧШЕЕ ПРИЛИПАНИЕ К ЛЮБОЙ ПОВЕРХНОСТИ И УПРАВЛЯЕМОСТЬ

Каким образом можно обосновать это утверждение, даже не приходит в голову. Сцепление с поверхностью зависит исключительно от свойств самой шины и рисунка протектора. При правильном давлении в колесе совершенно не имеет значения, какой газ там находится. Это ложное уверждение.

ШИНЫ МЕДЛЕННЕЕ ТЕРЯЮТ ДАВЛЕНИЕ

Это утверждение базируется на том, что молекула азота больше молекулы кислорода и потому медленнее проходит через тело шины. Отчасти это правда. Размер молекулы азота 3,1х10 в -8-й степени, в то время как молекула кислорода 2,9х10 в -8 степени. Разница составляет всего 6,5%. Учитывая, что речь идет всего о 17% разницы, получаем, что скорость потери давления в шине с обычным воздухом будет всего 1,1%. То есть, при идеальных условиях, давление в шине станет чуть меньше не менее, чем за несколько лет. Шины просто столько не живут. Да и вообще, потеря давления обычно вызвана неисправным ниппелем или пробоями в ямах, когда боковина шины отходит от диска на непродолжительное время.

КОЛЕСА СТАНУТ ЛЕГЧЕ

Частично это утверждение верно. Но давайте посчитаем, на сколько. Масса молекулы азота - 14 единиц, кислорода - 16 единиц. Разница - 14%. То есть, масса воздуха в шине с давлением 2,2 атмосферы составит 0,14х0,17х2,2 = 0,05, то есть около 5%. И это не масса колеса, а всего лишь масса воздуха в нем. На самом деле, разницу в весе вы не сможете измерить даже на весах. Стоит ли платить за это деньги?

СНИЖЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ ВЗРЫВА ШИНЫ ТАК КАК АЗОТ ЯВЛЯЕТСЯ ИНЕРТНЫМ ГАЗОМ И НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ ГОРЕНИЕ

Во-первых, азот не является инертным газом. Инертные газы у нас на Земле только гелий, неон, аргон, криптон, ксенон и радон. Во-вторых, шины не взрываются, а лопаются из-за разницы в давлении. Воспламенения при этом нет и быть не может. А лопнуть может любая шина, чем бы она ни была накачана.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОРРОЗИИ ШИНЫ И ДИСКА

Еще одно частично верное утверждение. Да, кислород вызывает окисление, но степень его воздействия на окрашенные диски и шины так мала, что речь идет о десятках лет. При этом стоимость регулярной закачки азота с лихвой перекроет стоимость и того, и другого.

ШИНЫ МЕНЬШЕ ПОДВЕРЖЕНЫ ДЕФОРМАЦИИ И УВЕЛИЧИВАЕТСЯ КОМФОРТ ЗА СЧЕТ МЯГКОСТИ

Эти два утверждения абсолютно противоречат друг другу. Комфорт при передвижении напрямую зависит от давления в колесе. Чем меньше давление, тем мягче шина, потому как больше деформируется при наезде на препятствие. Каким образом азот влияет на способность к деформации, никому не известно. Бывают случаи, что для создания видимости повышения комфортности, азот просто недокачивают, тем самым делая покрышки мягче. Человек ездит и даже не подозревает, что его «развели».

АЗОТ ЗАКАЧИВАЮТ В ГОНОЧНЫЕ АВТОМОБИЛИ

Этот аргумент очень часто приводят, ссылаясь на гонки Formula 1, но откровенно лукавят. Сегодня по техническому регламенту, колеса в гоночных болидах накачивают обычным атмосферным воздухом, который просто проходит очистку от влаги и примесей. Было время, когда команды эксперементировали с газами, но особого преимущества это никому не давало. Так же нужно понимать, что температура гоночных шин достигает 80-120 градусов по Цельсию, а «гражданская» резина при таких температурах попросту разрушится.

ВЫВОДЫ

Закачивать в колеса обыкновенный воздух или азот - выбор каждого. Преимущества азота можно доказать, но только они будут настолько мизерными и незначительными, что ощутить разницу физически не под силу ни одному специалисту. Экономической целесообразности в этом нет вообще никакой. По сути, азот в шинах - это такая автомобильная гомеопатия, рассчитанная больше на самовнушение и понты, чем на реальное улучшение характеристик автомобиля.