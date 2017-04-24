18-летние угонщики из Пскова вскрывали чужие машины, «чтобы покататься»

14:40, 25 апреля 2017, ПАИ

В Пскове раскрыты три угона транспортных средств, которые произошли в апреле. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, похищены были автомобиль ВАЗ с улицы Новаторов и Индустриальной. По этим фактам возбуждены уголовные дела.

В результате оперативно-розыскных мероприятий установлены лица, подозреваемые в совершении этих преступлений. Ими оказались два 18-летних брата, учащиеся одного из учебных заведений Пскова.

По версии следствия, они угоняли автомобили, чтобы покататься, а затем бросали транспорт. В Псковском районе, угнав автомашину ВАЗ-2104, молодые люди подожгли ее. В настоящее время проводится расследование.