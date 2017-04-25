Объявлен аукцион на ремонт дороги по порховской деревне Волышово

12:06, 25 апреля 2017, ПАИ

Объявлен аукцион на ремонт дорог по деревням Волышово и Логовино Порховского района. Информация размещена на сайте госзакупок.

Устройство дорожного покрытия из песчано-гравийной смеси обойдется примерно в 558 тысяч рублей, средства предусмотрены в бюджете Полонской волости.

Аукцион назначен на 10 мая, срок исполнения договора — 30 календарных дней с момента его подписания.

Отметим, в деревне Волышово находится усадьба Васильчековых-Строгановых XVVII-XIX веков, которая относится к объектам культурного наследия федерального значения.