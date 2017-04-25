К 240 часам исправительных работ приговорил суд псковского прапорщика за повторную езду в нетрезвом виде

15:17, 25 апреля 2017, ПАИ

Псковский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к 240 часам исправительных работ с лишением водительских прав на 2 года 6 месяцев за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Псковскому гарнизону.

По данным следствия, 15 декабря 2016 года прапорщик - военнослужащий войсковой части 44440, будучи подвергнутым 21 апреля 2015 года административному наказанию за отказ о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, в нарушение пункта 2.7 Правил дорожного движения вновь сел за руль BMW 523, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).