Два года условно получил военнослужащий за кражу 60 смартфонов в Пскове

15:23, 25 апреля 2017, ПАИ

Два года условно получил военнослужащий войсковой части 74268 за кражу смартфонов в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Псковскому гарнизону.

Суд признал молодого человека виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере).

22 октября 2016 года вор выломал замок на входной двери торгового павильона на Рижском проспекте, незаконно проник в помещение, откуда похитил 64 смартфона и аксессуары к ним на общую сумму более 400 тысяч рублей.

Подсудимый признал свою вину и возместил причиненный ущерб. Псковский гарнизонный военный суд назначил военнослужащему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года.