Музыканты «Три Старостина» спели вместе с псковичами

15:21, 25 апреля 2017, ПАИ

24 апреля на большой сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина в рамках Фестиваля русской музыки выступил ансамбль «Трио Старостина» с программой «Душеполезные песни на каждый день». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

На сцене выступили фольклорист, этновокалист и музыкант, исполняющий музыку на этнических инструментах Сергей Старостин, контрабасист Владимир Волков и певец, хормейстер и фольклорист Андрей Котов, в репертуаре которого русские народные распевы, духовные стихи.

«Открывала концерт обрядовая песня, посвященная пасхальным дням. Тон выступления поменялся, когда музыканты запели, казалось бы, грустную песню «А в лугах» (мужская баллада Тверской области), но так задорно исполненную, что зрители не сразу поняли, что это песня о том, как «у доброго молодца женка захворала». Сергей Старостин назвал эту песню жизнеутверждающей», - рассказали в пресс-службе.

Программу «Душеполезные песни на каждый день» группа начала создавать ещё в 2003 году, и она по сей день обрастает новыми стихами, новыми песнями. Так, например, Андрей Котов исполнил на сцене драмтеатра песню «о человече» из своего репертуара духовных стихов, созданных по текстам XVI века.

«В один момент Сергей Старостин предложил зрителям спеть вместе с ними песню «Шумел камыш». Зал поначалу скромно подпевал, но манера исполнения заворожила слушателей, один за одним стали подхватывать слова, поймали тембр и манеру исполнения «Трио». Трогательно и тонко звучала любимая русская баллада в стенах Народного дома. В этот вечер на сцене также были исполнены «Грешный человече», песня о женском выборе, песня про бегство от мира», - уточнили в дирекции.

«Не один концерт у нас не заканчивается без благодарности своим предкам. Я лично безмерно благодарен им, что научили уму разуму, подняли на ноги, укрепили в вере. Я думаю, если благодарность своим предкам будет переходить из поколения в поколение, у нас всё наладится», ─ сказал основатель коллектива Сергей Старостин.

Завершала концерт песня о страдании. Музыканты исполнили ее в шуточной интерпретации. «Стоило, наверное, концерт со страдания начинать», - пошутил Сергей Старостин.

Псковский архитектор, реставратор, художник и дизайнер Сергей Михайлов, который побывал на концерте группы «Трио Старостина», считает, что выступление «было очень душевным». «Сергей Старостин недаром говорил о предках. В их песнях выражен дух земли. При передаче из уст в уста получается, действительно, нечто, которое доходит до любой души, какой бы она, как говорится, заскорузлой не была. Мы мало знаем о русском многоголосье, а у них вот два голоса, но как они лихо играют ими! У них присутствует что-то завораживающее, у этой лиры есть природный звук. Это, действительно, неподражаемое, уникальное искусство!», - отметил он.