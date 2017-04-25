Более 100 кг рыбы изъяты у браконьеров в Псковской области за неделю

15:32, 25 апреля 2017, ПАИ

За прошедшую неделю, с 17 по 23 апреля, псковские рыбинспекторы изъяли 114 килограммов водных биоресурсов и 58 незаконных орудий лова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

Сотрудники рыбоохраны по Псковской области за отчетный период выявили 23 административных правонарушения, наложили штрафов на сумму 13,6 тыс. рублей и взыскали 6 тыс. рублей.