Погода с прояснениями ожидается в Псковской области 26 апреля

18:00, 25 апреля 2017, ПАИ

26 апреля на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, пройдёт небольшой дождь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

Ветер будет дуть юго-западного направления со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от 0 до +5 градусов, днем – от +6 до +11.

Атмосферное давление будет ниже нормы.

Радиационный фон - 9-14 мкР/час (0,09-0,14 мкЗв/ч). Ухудшения радиационной, химической и бактериологической обстановки не прогнозируется.