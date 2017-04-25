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Общество

Погода с прояснениями ожидается в Псковской области 26 апреля

26 апреля на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, пройдёт небольшой дождь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

Ветер будет дуть юго-западного направления со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от 0 до +5 градусов, днем – от  +6 до +11.

Атмосферное давление будет ниже нормы.

Радиационный фон - 9-14 мкР/час (0,09-0,14 мкЗв/ч). Ухудшения радиационной, химической и бактериологической обстановки  не прогнозируется.

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