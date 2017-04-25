Псковичей приглашают принять участие в акции «Бессмертный полк»

16:06, 25 апреля 2017, ПАИ

9 Мая в Пскове парад войск Псковского гарнизона и шествие ветеранов продолжат участники акции «Бессмертный полк», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Уже четвёртый год подряд псковичи поддерживают всероссийское движение, главная задача которого - сохранение в каждой семье памяти о солдатах Великой Отечественной войны. Колонны «Бессмертного полка» будут формироваться за областным центром семьи и на дорожке между кинотеатром «Октябрь» и входом в Кремль. От площади Ленина колонны пройдут через Октябрьский проспект к Зелёному театру.

Руководитель Центра внешкольной работы «Патриот» Анатолий Мультах предположил, что в этом году акция соберет больше участников, чем в прошлом.

Напомним, 9 мая 2016 года по улицам Пскова с фотографиями своих родственников, прошедших войну, шли школьники города, воспитанники Центра внешкольной работы «Патриот», студенты Псковского государственного университета, псковичи всех возрастов. С портретами героев своих семей в колонну полка встали губернатор Андрей Турчак и глава Пскова Иван Цецерский.

Одновременно около 140 воспитанников Центра «Патриот» пронесли «Солдатский платок». Панно представляло собой сшитые вместе лоскутки ткани, на которых вышиты имена участников Великой Отечественной войны, их воинские звания, профессии или должности в военное время, годы жизни. Длина платка составила около 80 метров. В этом году акция «Солдатский платок» повторится.

Принять участие в акции могут все желающие. Уточнить информацию о предстоящем меропориятии можно у по телефонам 8 (8112) 56-20-38, 8 911 369-50-31 (координатор Екатерина Родина), по электронной почте bessm.polk@mail.ru, в группе «ВКонтакте». Дополнительная информация - на сайте память60.рф.