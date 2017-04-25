Псковские боксёры завоевали 10 золотых наград в соревнованиях «Малиновый звон»

15:52, 25 апреля 2017, ПАИ

С 19 по 22 апреля в Пскове проходили Всероссийские соревнования по боксу класса «Б» «Малиновый звон», посвященные памяти заслуженного работника физической культуры РФ, мастера спорта СССР Евгения Лазебного.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в соревнованиях приняли участие 123 спортсмена из 19 городов Северо-Запада и Центра России, а также из Латвии, Литвы, Эстонии и Белоруссии.

Боксёры Пскова завоевали 10 золотых и 13 серебряных наград. На турнире отличились Антон Коношенко (весовая категория 32 килограмма, ДЮСШ «Лидер»), Вадим Иванов (весовая категория 52 килограмма, ДЮСШ «Лидер»), Александр Кальницкий (весовая категория 54 килограмма, Центр спортивной подготовки), Константин Суховский (весовая категория 49 килограммов, ДЮСШ «Лидер»), Сергей Александров (весовая категория 64 килограмма, Центр спортивной подготовки) и Глеб Голик (весовая категория 75 килограммов, Центр спортивной подготовки).

Добавим, традиционный турнир «Малиновый звон» включен в календарь соревнований Федерации бокса России, что позволяет присуждать спортсменам очередной спортивный разряд.