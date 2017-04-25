0
18:06
«Ночь Фитнеса» пройдет в Пскове 28 апреля
17:09
Семья из Порхова первой зарегистрировалась для участия в семейном забеге Эстафеты Победы
16:00
Вице-президент Российской автомобильной федерации будет стартовать на Чемпионате страны по ралли в Псковской области
15:49
Детская вечеринка состоится в клубе «С-фитнес» 29 апреля
14:54
Псковский боксер Артур Акавов одержал победу в рейтинговом бою в Аризоне
17:30
Пилот из Словакии впервые взлетит в Великих Луках
13:17
Новый стадион начали строить у псковской школы № 14
Еще новости
Спорт

Псковские боксёры завоевали 10 золотых наград в соревнованиях «Малиновый звон»

С 19 по 22 апреля в Пскове проходили Всероссийские соревнования по боксу класса «Б» «Малиновый звон», посвященные памяти заслуженного работника физической культуры РФ, мастера спорта СССР Евгения Лазебного. 

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в соревнованиях приняли участие 123 спортсмена из 19 городов Северо-Запада и Центра России, а также из Латвии, Литвы, Эстонии и Белоруссии.

Боксёры Пскова завоевали 10 золотых и 13 серебряных наград. На турнире отличились Антон Коношенко (весовая категория 32 килограмма, ДЮСШ «Лидер»),  Вадим Иванов (весовая категория 52 килограмма, ДЮСШ «Лидер»),  Александр Кальницкий (весовая категория 54 килограмма, Центр спортивной подготовки),  Константин Суховский (весовая категория 49 килограммов, ДЮСШ «Лидер»), Сергей Александров  (весовая категория 64 килограмма, Центр спортивной подготовки) и Глеб Голик (весовая категория 75 килограммов, Центр спортивной подготовки).

Добавим, традиционный турнир «Малиновый звон» включен в календарь соревнований Федерации бокса России, что позволяет присуждать спортсменам очередной спортивный разряд.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

«Ночь Фитнеса» пройдет в Пскове 28 апреля
25 апреля 2017
«Ночь Фитнеса» пройдет в Пскове 28 апреля
Семья из Порхова первой зарегистрировалась для участия в семейном забеге Эстафеты Победы
24 апреля 2017
Семья из Порхова первой зарегистрировалась для участия в семейном забеге Эстафеты Победы
Вице-президент Российской автомобильной федерации будет стартовать на Чемпионате страны по ралли в Псковской области
24 апреля 2017
Вице-президент Российской автомобильной федерации будет стартовать на Чемпионате страны по ралли в Псковской области
Детская вечеринка состоится в клубе «С-фитнес» 29 апреля
24 апреля 2017
Детская вечеринка состоится в клубе «С-фитнес» 29 апреля
Псковский боксер Артур Акавов одержал победу в рейтинговом бою в Аризоне
23 апреля 2017
Псковский боксер Артур Акавов одержал победу в рейтинговом бою в Аризоне 3
Пилот из Словакии впервые взлетит в Великих Луках
20 апреля 2017
Пилот из Словакии впервые взлетит в Великих Луках
Новый стадион начали строить у псковской школы № 14
20 апреля 2017
Новый стадион начали строить у псковской школы № 14 18
6 миллионов будет стоить оборудование для псковского врачебно-физкультурного диспансера
19 апреля 2017
6 миллионов будет стоить оборудование для псковского врачебно-физкультурного диспансера

Идет загрузка...