Благотворительный концерт даст в Пскове хор Валаамского монастыря

15:29, 25 апреля 2017, ПАИ

27 апреля в 14:00 в Большом концертном областной филармонии в Пскове состоится благотворительный концерт хора Валаамского монастыря. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, мероприятие

инициировано Правительством России и проходит при его поддержке.

Перед началом концерта будет зачитано обращение президента России Владимира Путина.

Хор Валаамского монастыря - профессиональный творческий коллектив, созданный в августе 2005 года по случаю восстановления главной святыни Валаамской обители Спасо-Преображенского собора и освящения его Патриархом Алексием II.

Хор одновременно является богослужебно-певческим и концертным творческим коллективом. Он участвует в праздничных богослужениях на Валаамском подворье в Петербурге. Храм подворья – единственное место в городе, где аутентичные древнерусские песнопения исполняются по старинному обычаю «антифонно» (попеременно) на два «лика» и одним общим хором вместе. Коллектив сопровождает Патриаршие богослужения на Валааме, торжественные приёмы на острове президента и членов Правительства, других высокопоставленных гостей монастыря. В период летнего паломнического сезона певцы хора помогают в пении хору братии Валаамского монастыря и дают благотворительные концерты.

В состав хора входят профессиональные музыканты из Санкт-Петербурга, выпускники Хорового училища при Государственной академической капелле имени М. И. Глинки и Санкт-Петербургской Государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, дипломированные дирижёры и вокалисты, ведущие певцы вокальных, хоровых коллективов и музыкальных театров Санкт-Петербурга. Средний возраст участников хора 35 лет.

Хор, в частности, исполняет программы: «От Византии до России» — богослужебное пение Греции, Сербии, Болгарии, Грузии, древнерусские сполповые и раннепартесные песнопения, «Величественные тоны Валаама» — оригинальные напевы Валаамского монастыря и их многоголосные изложения, «Русский духовный концерт» — духовные сочинения русских классиков крупной формы, (Бортнянский, Дегтярев, Архангельский), «Мелодии русской души» — русские народные песни и романсы (Алябьев, Булахов, Вертинский), песни русской армии и казачества XIX-XX веков, лирические и патриотические песни советского периода (Соловьев-Седой, Пономаренко, Афанасьев), «Забытая война» — оригинальные гимны, песни и романсы Первой мировой войны, русская классическая и современная духовная музыка, «Вера и Победа» — Пасхальные песнопения русских классиков и современных российских композиторов (Рахманинов, Чесноков, Бордак), песни о Великой Отечественной войне (Мигуля, Тухманов, Молчанов), «Свет Христов просвещает всех!» — древнерусские и валаамские песнопения Рождества Христова, рождественские песни России, Украины, Болгарии, Сербии, Греции, Англии, Франции, Аргентины.