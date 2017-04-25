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Заасфальтировать «народные тропы» в сквере у танка Т-34 поручил глава Пскова
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Заасфальтировать «народные тропы» в сквере у танка Т-34 поручил глава Пскова

Глава Пскова Иван Цецерский дал поручение заасфальтировать или выложить брусчаткой «народные тропы» в сквере у памятника освободителям города, который представляет собой установленный на постамент танк Т-34. Об этом он заявил в ходе проверки уборки Пскова 25 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Как сообщил начальник Управления городского хозяйства администрации Пскова Алексей Захаров, сквер возле танка планируется благоустроить к Дню города. Там установят скамейки и урны, заасфальтируют или положат брусчатку вокруг самого памятника.

Также Алексей Захаров сообщил, что УГХ планирует в этом году заняться подсветкой памятников в городе, облагородить  сквер у дамбы, установить отпугиватели птиц в парках.

В ходе объезда Иван Цецерский и Алексей Захаров осмотрели памятник воинам, погибшим во второй половине ХХ века, который установлен у Дома офицеров. Алексей Захаров проинформировал, что там начался ремонт подножия монумента.

Кроме того, глава Пскова и начальник УГХ проверили, убраны ли улицы, прилегающие к улице Юбилейной до пересечения с улицей Коммунальной, в порядке ли братское кладбище у дома 51 по улице Юбилейной, в каком состоянии находятся Степановский лужок и территория, прилегающая к спорткомплексу «Электрон».

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