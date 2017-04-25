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Общество

Ввоз спортивных лошадей из Литвы запрещен в Печорском районе

В многостороннем автомобильной пункте пропуска Шумилкино (Печорский район) запрещен ввоз из Литвы 5 спортивных лошадей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Фото rshn-tver.ru

Лошади были выращены в Нидерландах, Германии и Литве. Пунктом доставки животных значилась Московская область. Однако из-за несоответствия информации о стране происхождения животных и других нарушений было принято решение об их возврате.

Фото rshn-tver.ru

Днем ранее в МАПП Шумилкино был запрещен ввоз спортивной лошади из Польши в Московскую область. Причиной послужило отсутствие соответствующего разрешения Россельхознадзора.

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