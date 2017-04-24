Перемещение через границу 900 саженцев из Белоруссии запретили псковские специалисты
В контрольном пункте в деревне Долосцы Себежского района запрещен ввоз из Белоруссии 900 саженцев декоративных культур. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.
Причиной запрета послужило ограничение перемещения посадочного материала из указанной страны через фитосанитарные контрольные пункты Псковской области.
Также в Себежском районе был задержан автомобиль, перевозивший из Белоруссии тонну свежего редиса. Специалисты не нашли фитосанитарного сертификата и маркировки на упаковке.