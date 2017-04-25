Народный парк с городским пляжем планируется создать на Степановском лужке в Пскове

13:18, 25 апреля 2017, ПАИ

На Степановском лужке в Пскове планируется создать народный парк. Об этом сообщил глава города Иван Цецерский во время объезда Пскова 25 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Начальник Управления городского хозяйства Алексей Захаров и Иван Цецерский провели осмотр данной территории, в том числе прилегающей к бассейну «Электрон». Прибрежная полоса занимает около 1 км в длину и около 400 метров в ширину, что почти в 4 раза больше площади Детского парка. Иван Цецерский подчеркнул, что отдавать под застройку данную территорию нельзя, так как это рекреационная зона.

Поэтому планируется благоустроить это место, провести озеленение, обустроить велодорожки, а также места для катания на лошадях. Глава Пскова напомнил, что Детский парк очень маленький, проблема катания на лошадях там стоит особенно остро, а Степановский лужок - более подходящее место для отдыха молодёжи, взрослых, детей. Он также заметил, что Ближнее Завеличье – это центр застройки города, здесь обеспечена транспортная доступность, а в будущем можно будет запустить дополнительный автобусный маршрут. «Здесь тишина, трасс нет, спокойно», - констатировал Иван Цецерский.

Он рассказал, что нужно очистить территорию от мусора, насыпать речного песка, вычистить кусты, привести в норму русло реки, а также предусмотреть создание детских кафе. Кроме того, существуют возможности для ландшафтного дизайна. Глава Пскова напомнил, что вызывает много дискуссий и расположение городского пляжа. Поэтому существующий планируется передать Мирожскому монастырю и перенести городской пляж на Степановский лужок.

Алексей Захаров добавил, что в народном парке следует отвести место для выгула собак, сделать парковку, обустроить места для занятия спортом, а также привести в порядок противоположный берег реки Великой.

По словам Ивана Цецерского, идея создания народного парка получила поддержку псковичей, и в течение 2-3-х дней будет подписано соответствующее постановление главы города. Он отметил, что нужно выбрать землю, отмежевать её, создать проект, провести его общественное обсуждение, в сентябре-октябре утвердить и в 2018-2019 годах завершить работы. «Это стратегическая перспектива, планы на ближайшие 2-3 года», - пояснил Иван Цецерский.

Говоря о финансировании проекта, он сказал, что «потянем всем миром», в том числе планируется привлекать инвесторов.