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Общество

Иван Цецерский положительно оценил подготовку Пскова к майским праздникам

Глава Пскова Иван Цецерский положительно оценил благоустройство городских территорий к майским праздникам. Об этом он заявил по итогам объезда города 25 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Город готовится к Дню Победы, и многие территории приведены в порядок. Видно, что делается очень много», - констатировал Иван Цецерский и обратил внимание на большой объем проведенных работ. В частности, в ходе объезда города глава Пскова и начальник Управления городского хозяйства Алексей Захаров посетили кладбище Жен Мироносиц, где осмотрели территорию возле братской могилы. «Достаточно чисто, всё убрано», - прокомментировал Иван Цецерский. Также была проверена готовность к 9 мая центра города и благоустройство на Дмитровском кладбище.

Глава Пскова отметил работу администрации города, общественников, управляющих компаний и жителей, которые подключились к месячнику по благоустройству и санитарной уборке города, и напомнил, что 29 апреля состоится общегородской субботник. «Мы доведем до ума отдельные части и территории города», - добавил Иван Цецерский.

Он рассказал, что в рамках благоустройства необходимо убрать землю вдоль тротуаров, чтобы не было «песчаных бурь», установить в некоторых местах урны, чтобы людям было, куда выкинуть мусор.

Иван Цецерский также заверил, что все братские захоронения будут приведены в порядок к 9 мая, благоустроены, покрашены и готовы принять делегации для возложения цветов.  

Глава Пскова добавил, что, к сожалению, через 2-3 недели на улицах города снова появляется много мусора. «На каждую отдыхающую компанию дворников не напасёшься», - пояснил он и призвал псковичей не мусорить.

Также Иван Цецерский отметил, что власти города ждут наступления тепла, чтобы продолжить ямочный ремонт дорог, который нельзя проводить в текущих погодных условиях, так как битумная смесь не прилипает к дорожному покрытию. 

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