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Культура

Александро-Невские юношеские чтения пройдут в Пскове 26 апреля

26 апреля в 12:00 в Псковской областной библиотеке (улица Профсоюзная, 2) начнут работу региональные Александро-Невские юношеские чтения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

В этом году чтения посвящены 870-летию первого упоминания Москвы в Ипатьевской летописи (4 апреля 1147 года) и 775-летию победы на Чудском озере (Ледовое побоище). Они пройдут в рамках VIII Международных Александро-Невских чтений.

Организаторами выступили обособленное структурное подразделение «Псковская областная библиотека для детей и юношества имени В. А. Каверина» и храм святого Александра Невского в Пскове.

В программу вошли более 100 докладов. Участниками чтений станут учащиеся школ, студенты средних и высших учебных заведений Санкт-Петербурга, Пскова и области. С приветственным словом к ним обратится настоятель храма Александра Невского в Пскове протоиерей Олег Тэор.

Кроме того, в рамках чтений состоится подведение итогов и награждение победителей творческого конкурса «Эмблема региональных Александро-Невских юношеских чтений». На конкурс поступили 30 работ от псковичей в возрасте от 11 до 20 лет.

Также запланирована работа нескольких секций: «Великие собиратели и устроители Земли Русской», «Ледовое побоище», «Сияние славы святого Александра Невского: ратный подвиг потомков», «Сияние славы святого Александра Невского: история и культура». 

Вход на мероприятия свободный.

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