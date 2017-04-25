Определены победители псковского этапа по компьютерному многоборью среди пенсионеров

13:50, 25 апреля 2017, ПАИ

В Пскове прошел III региональный чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров «Сосед мудрого возраста». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Отделении Пенсионного фонда России по Псковской области, которое наряду с администрацией региона и областным отделением Союза пенсионеров России выступило организатором соревнований.

В состязаниях, проходивших также в рамках реализации партийного проекта «Старшее поколение», приняли участие 27 пенсионеров из 24 районов, Пскова и Великих Лук. Все они - выпускники курсов компьютерной грамотности «Компьютерное просвещение – старшему поколению» и «Университета третьего возраста». Согласно условиям конкурса, конкурсанты - граждане пожилого возраста (мужчины – 60 лет и старше, женщины – 55 лет и старше).

Оценивало работу конкурсантов жюри под председательством директора ресурсного центра подготовки кадров для промышленности и социальной сферы Псковской области Дмитрия Лобарева.

Открывая мероприятие, председатель псковского отделения Союза пенсионеров России Елена Косенкова отметила, что «Университет третьего возраста» дает людям старшего поколения не только возможность самореализации, но и практические знания, которые помогут им в жизни - будь то оплата коммунальных услуг через интернет или устройство на работу, требующую навыков владения компьютером. «Поэтому факультет информационных технологий является одним из самых востребованных и популярных», - сказала она.

В этом учебном году в рамках Университета и социального проекта СПР «Компьютерное просвещение – старшему поколению» в области прошли обучение более 500 пожилых граждан. Всего же за пять лет курсы повышения компьютерной грамотности прошли более 3 тысяч псковских пенсионеров.

В 2017 году финальные конкурсные состязания впервые состоялись в режиме онлайн. Испытания для конкурсантов из Пскова и Псковского района проходили в региональном Отделении Пенсионного фонда РФ. На местах во всех районных управлениях ПФР пожилые люди выполняли задания, присланные по электронной почте.

В зависимости от уровня владения компьютерными навыками, конкурсанты боролись за награды в личном первенстве в категориях «начинающих» или «уверенных» пользователей IT-технологий. Участники чемпионата отвечали на вопросы из Государственной информационной системы (ГИС) ЖКХ через поисковую систему «Яндекс».

По итогам конкурса в номинации «Начинающий пользователь» места распределились следующим образом: первой стала Викторина Бурмистрова из Дедовичского района, второй - Ирина Пасиченко из Островского района, третьей - Наталья Федорова из Локнянского района.

В номинации «Уверенный пользователь» победителем названа Зинаида Нахалова из Новоржевского района. Учитывая небольшое количество участников в этой номинации другие призовые места решено было не присуждать.

За активное участие в конкурсе в номинации «Самая старшая участница» организаторы поощрили Елену Савельеву из поселка Кунья и Мариану Никоненко из Невеля.

В рамках подведения итогов также были отмечены лучшие местные отделения СПР по пропаганде и организации обучения компьютерной грамотности пожилых людей. Благодарственные письма получили Галина Голованова, председатель местного отделения СПР Псковского района и Галина Гейзерова, председатель местного отделения СПР Дедовичского района.

«Я уверена, что освоить компьютер можно в любом возрасте, - сказала Галина Голованова. - Пройдя недолгие курсы, пенсионеры смогут разнообразить свою жизнь – делать видеозвонки близким и друзьям, обмениваться электронными письмами, общаться в социальных сетях, не выходя из дома, получать государственные электронные услуги, покупать билеты на поезд, в театры и кино, смотреть любимые фильмы и слушать музыку».

Всем участникам областного конкурса были вручены благодарственные письма и сувениры.

Победители регионального этапа чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров представят Псковскую область в финале VII Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью, который пройдет 25-27 мая в Санкт-Петербурге.