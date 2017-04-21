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Вывоз биоотходов с птицеферм и животноводческих комплексов

Птицефабрики, мясокомбинаты и животноводческие комплексы работают круглосуточно. Результатом непрерывной деятельности являются не только полезные для цивилизации продукты питания и хозяйственного и технического назначения, а и масса отходов. Дело в том, что далеко не все составляющие тушек являются полезными с пищевой или хозяйственной точки зрения. Бесполезные составляющие должны в обязательном порядке быть утилизированы. Если владелец не желает тратить средства на безотходное производство, ему придется прибегнуть к такой услуге, как вывоз биоотходов.

Почему вывоз биоотходов обязателен?

Предприятия сельского хозяйства загрязняют окружающую среду не меньше, чем промышленные. Помет, навоз, остатки тушек, хранящиеся на ферме или выброшенные на поля или в реки, разлагаются и выделяют в воздух токсичные вещества. В итоге, окружающей среде наносится существенный урон. Происходит загрязнение почвы, водоемов, воздуха, лесов и пастбищ, в результате чего может произойти экологическая катастрофа местного масштаба. Чтобы предотвратить пагубное влияние биологических составляющих на окружающую среду, рекомендуется производить своевременный вывоз ненужных масс.

Профессиональный подход к делу

Услуги специалистов по сбору вторичного сырья животного происхождения подразумевают сбор, вывоз и последующую утилизацию таких видов продукта:

В итоге, владелец предприятия избавляет себя от необходимости утилизации биоотходов и штрафов, которые ему могут быть выписаны за нарушение санитарных норм.

Вывоз отходов осуществляется строго по графику. Причем, владелец может определить частоту приезда специалистов самостоятельно. Стоимость услуг также будет рассчитываться в индивидуальном порядке. Данный показатель зависит от объемов работ, типа вывозимого сырья и частоты обращений к специалистам.

Как сэкономить на услугах службы вывоза биоотходов?

Чтобы не переплатить лишних средств за транспортировку отходов, рекомендуется обращаться в компании, деятельность которых распространяется на территорию, на которой расположена ферма или животноводческий комплекс. Сократив расстояние, вы сможете уменьшить свои расходы. Также прекрасным вариантом экономии может стать постоянное сотрудничество с компанией. В этом случае вам могут быть предоставлены скидки и специальные предложения.

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