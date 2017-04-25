К профилактике малярии призывает псковичей Роспотребнадзор

19:40, 25 апреля 2017, ПАИ

25 апреля в мире отмечают Всемирный День борьбы с малярией под девизом «Покончим с малярией навсегда», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

В ведомстве отметили, что в регионе до настоящего времени существует риск осложнения эпидемиологической ситуации по малярии в связи с возможным завозом случаев заболевания из эндемичных территорий стран дальнего и ближнего зарубежья, а также риск передачи трехдневной малярии через местных комаров. До начала 2000-х годов в Псковской области ежегодно регистрировались единичные завозные случаи малярии из Азербайджана, Таджикистана. Последний завозной случай малярии в область из Индии был зарегистрирован в 2003 году.

В Роспотребнадзоре отметили, что за неделю до выезда в тропики следует начинать регулярный прием противомалярийного препарата, который обеспечит защиту организма. Прием препарата необходимо продолжать весь период пребывания в тропических странах и один месяц после возвращения. Выбор лекарства зависит от страны пребывания, а его доза определяется врачом. Также рекомендуется использовать средства защиты от укусов комаров: смазывать открытые части тела отпугивающими средствами (репеллентами), засетчивать окна и двери сеткой или марлей, обрабатывать помещения аэрозольными инсектицидами.

Малярия — это острая лихорадочная болезнь. У человека, не имеющего иммунитета, симптомы появляются через 7 или более дней (обычно через 10-15 дней) после укуса инфицированного комара. Лихорадка, головная боль, озноб и рвота могут быть слабовыраженными, что затрудняет выявление малярии. Попавшие, в организм человека во время укуса малярийных комаров паразиты циркулируют в крови, а затем заносятся в печень, в клетках которой и развиваются. Если не начать лечение в течение первых 24 часов, может развиться в тяжелую болезнь, часто заканчивающуюся летальным исходом. Существует и еще два пути заражения при переливании крови и внутриутробный, когда больная малярией женщина заражает своего будущего ребенка. В эндемичных по малярии районах у людей может развиваться частичный иммунитет, при котором инфекции протекают без симптомов.

По информации Всемирной организации здравоохранения, каждый год в России регистрируется свыше 200 миллионов новых случаев и 429 тыс. летальных исходов. Каждые 2 минуты в мире от малярии гибнет один ребенок. Наибольший уровень заболеваемости и смертности приходится на регионы Африканского континента, расположенные южнее Сахары. Имеется риск заражения и в Юго-Восточной Азии, в основном Индии, Афганистане, Таиланде. В 2016 году в Российской Федерации зарегистрированы 100 завозных случаев малярии в 35 субъектах Российской Федерации против 99 случаев малярии в 33 регионах в 2015 году. Наибольшее число случаев завезены из Конго – 10, Анголы и Нигерии – по 7, Танзании – 6, Камеруна, Кот-д"Ивуа́ра, Судана, Южного Судана – по 4, Бенина, Ганы, Гвинеи, Замбии, Мали, Уганды, Чада– по 2, из Буркина-Фасо, Бурунди, Гвинеи- Бисау, Зимбабве, Кении, Либерии, Нигер, Сенегала, Сомали, Сьерра-Леоне, Центральной Африканской Республики, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии – по 1.

Летальные исходы в 2016 году зафиксированы в Ленинградской области в связи с поздней диагностикой и в Москве из-за несвоевременного обращения. В январе-феврале текущего года от малярии умерли три человека в Свердловской, Самарской и Ульяновской областях, вернувшиеся из туристических поездок в Индию, штат Гоа.

В Российской Федерации принимаются действенные меры по элиминации малярии, в том числе по предупреждению возникновения местных случаев трехдневной малярии, проведению фенологических наблюдений и противокомариных мероприятий, улучшению качества лабораторной диагностики малярии.