Порядка 25 павильонов ремесленников откроются в Пскове в майские праздники

14:51, 25 апреля 2017, ПАИ

В майские праздники в Пскове будут работать порядка 25 торговых точек ремесленников. Об этом сообщил директор МП города Пскова «Северо-Западный центр социологии и маркетинга» Валерий Тюменцев на пресс-конференции 25 апреля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В Детском парке будут продавать ремесленные товары, попкорн, шары. Кроме того, 9 мая в городе разместятся 3 точки общепита.

Возле Дома офицеров, по словам Валерия Тюменцева, запланирована интерактивная программа и концерт, встреча с ветеранами 8 мая. Будет организована точка питания с солдатской кашей и чаем.

Директор Военно-патриотического центра «Патриот» Анатолий Мультах добавил, что его организация устроит в Детском парке 4 интерактивные площадки «За победу», где все желающие смогут пострелять из пневматического оружия, надеть ОЗК, потренироваться в сборке/разборке автомата.

Также Валерий Тюменцев отметил, что ведётся борьба с продажей нетематических товаров, но такие участники, тем не менее, появляются. «С утра был один ассортимент, к вечеру - уже другой. Политика у нас такая, что в эти дни участники должны продавать и предлагать продукцию соответствующей тематики - военной, военно-патриотической», - пояснил он.