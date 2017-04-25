На 10 УАЗах проедут ветераны в праздничной колонне в День Победы в Пскове

14:37, 25 апреля 2017, ПАИ

В День Победы в Пскове на 10 автомобилях УАЗ в праздничной колонне проедут 39 ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщил директор Военно-патриотического центра «Патриот» Анатолий Мультах на пресс-конференции 25 апреля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В свою очередь заместитель начальника управления городского хозяйства - начальник планово-экономического отдела Юлия Ведер отметила, что к 9 мая в этом году будут украшены не только центральные улицы, но и другие районы Пскова. «Все будет празднично или красиво», - пообещала она.

Также Юлия Ведер добавила, что уже заключен контракт на установку туалетных кабинок, и заверила, что их «всем хватит».