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Общество

Пробег ретроавтомобилей состоится в Пскове 9 мая

9 мая в Пскове состоится пробег ретроавтомобилей. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, об этом шла речь на пресс-конференции 25 апреля.

Сбор владельцев ретроавтомобилей состоится у магазина «Лента». Затем колонна по Рижскому проспекту отправится в центр - на Октябрьский проспект, улицу Гражданскую, затем по улице Яна Фабрициуса и Кузнецкой - к стадиону «Машиностроитель». Пробег продлится с 15:00 до 17:00.

Псковичи смогут не только посмотреть на автомобили, сделать фотографии, но и посидеть за рулём раритетных машин.

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