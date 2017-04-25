Пробег ретроавтомобилей состоится в Пскове 9 мая

15:08, 25 апреля 2017, ПАИ

9 мая в Пскове состоится пробег ретроавтомобилей. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, об этом шла речь на пресс-конференции 25 апреля.

Сбор владельцев ретроавтомобилей состоится у магазина «Лента». Затем колонна по Рижскому проспекту отправится в центр - на Октябрьский проспект, улицу Гражданскую, затем по улице Яна Фабрициуса и Кузнецкой - к стадиону «Машиностроитель». Пробег продлится с 15:00 до 17:00.

Псковичи смогут не только посмотреть на автомобили, сделать фотографии, но и посидеть за рулём раритетных машин.