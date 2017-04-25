Жителям центра Пскова предлагают «потерпеть громкую музыку» в День Победы

15:58, 25 апреля 2017, ПАИ

Жителям центра Пскова предлагают потерпеть громкую музыку в День Победы. Такую рекомендацию озвучил заместитель начальника Управления культуры Вячеслав Рахман на пресс-конференции 25 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Нужно потерпеть, это наш общенародный праздник, 9 Мая празднует вся Россия, что мы можем тут поделать», - сказал Вячеслав Рахман.

Так она ответил на информацию о жалобах горожан на слишком громкую музыку, которая в течение всего дня доносится из оборудования, установленного на фонарных столбах в центре Пскова.