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Общество

Жителям центра Пскова предлагают «потерпеть громкую музыку» в День Победы

Жителям центра Пскова предлагают потерпеть громкую музыку в День Победы. Такую рекомендацию озвучил заместитель начальника Управления культуры Вячеслав Рахман на пресс-конференции 25 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Нужно потерпеть, это наш общенародный праздник, 9 Мая празднует вся Россия, что мы можем тут поделать», - сказал Вячеслав Рахман.

Так она ответил на информацию о жалобах горожан на слишком громкую музыку, которая в течение всего дня доносится из оборудования, установленного на фонарных столбах в центре Пскова.

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