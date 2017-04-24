Финуправление: Средняя зарплата псковских бюджетников в этом году превысит 21 тысячу рублей

16:19, 25 апреля 2017, ПАИ

25 апреля в администрации Псковской области состоялось заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, в её работе под руководством исполняющей полномочия губернатора Псковской области, координатора комиссии Веры Емельяновой приняли участие представители псковского областного совета профсоюзов и работодателей Псковской области.

Одним из первых члены комиссии рассмотрели вопрос о достижении целевых показателей среднемесячной заработной платы работников бюджетных учреждений области. Заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по труду и занятости населения Сергей Логачев сообщил, что по итогам 1-го квартала текущего года выполнено главное обязательство исполнительной власти — зарплаты всех категорий бюджетников сохранены на уровне 1-го квартала 2016 года. Кроме того, наблюдается небольшой рост заработных плат всех категорий бюджетников.

В свою очередь первый заместитель начальника Государственного финансового управления Псковской области Людмила Павлова сообщила присутствующим, что прогнозируемая средняя заработная плата бюджетников в текущем году составит 21 тыс. 260 рублей. Расходы консолидированного бюджета региона на заработную плату составляют порядка 9 млрд рублей, что превышает фонд оплаты труда бюджетников 2016 года.

«Мы ставим перед органами исполнительной власти задачу, чтобы к концу года выйти на новый уровень зарплат, и параллельно ведем работу с федеральными органами власти по выделению дополнительных средств на их повышение», — добавила Вера Емельянова.

Она также напомнила, что в целях повышения доходов населения губернатор Псковской области Андрей Турчак принял решение об индексации заработной платы работников бюджетной сферы региона на 2% с 1 октября этого года, несмотря на то, что федеральный бюджет не предусматривал средства на эти цели, и во многих регионах она не проводится. В дальнейшем, начиная с 2018 года, увеличение зарплат будет производиться ежегодно на процент официальной инфляции, установленной Министерством финансов РФ и Министерством экономического развития РФ.

В повестку дня заседания трехсторонней комиссии также вошел вопрос о ходе корректировки органами местного самоуправления ставок земельного налога для садоводов. По информации Государственного комитета Псковской области по имущественным отношениям, конкретные предложения по снижению ставок налога на дачные участки уже рассмотрены в 15 районах региона. Власти Пскова, помимо снижения налоговой ставки, рассматривают предложение о введении для садоводов двухлетних налоговых каникул.

Председатель Госкомитета Людмила Гребнева также добавила, что ведомство продолжает проводить мониторинг налоговой нагрузки на садоводческие товарищества и взаимодействует в этом вопросе с региональными общественными организациями «Ассоциация садоводств» и «Комиссия по садоводствам». Кроме того, сформирована рабочая группа, в состав которой вошли председатели садоводческих организаций, должностные лица администраций Пскова, Псковского района, сотрудники налоговой инспекции и Росреестра. До 1 июля работа по корректировке ставок земельного налога в регионе должна завершиться.