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Культура

Содержание Земляной крепости Великих Лук обойдется в этом году в 700 тысяч

Администрация Великих Лук объявила аукцион на содержание объекта культурного наследия «Земляная крепость», расположенного на улице Розы Люксембург, на левом берегу реки Ловать. Информация размещена на сайте госзакупок.

В течение года, до 31 декабря, подрядчику предстоит подметать площадки из брусчатки на Неплюевом и Инженерном бастионах, лестницы, дорожки, убирать мусор и выкашивать траву. В зимний период ему придется очищать территорию от снега и посыпать пескосоляной смесью в зимний период.

Также необходимо следить за порядком на дороге от Северных ворот до лестницы на Неплюев бастион.

Максимальная цена контракта составляет 718 тысяч 689 рублей, средства заложены в бюджете города.

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