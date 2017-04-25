Содержание Земляной крепости Великих Лук обойдется в этом году в 700 тысяч

16:53, 25 апреля 2017, ПАИ

Администрация Великих Лук объявила аукцион на содержание объекта культурного наследия «Земляная крепость», расположенного на улице Розы Люксембург, на левом берегу реки Ловать. Информация размещена на сайте госзакупок.

В течение года, до 31 декабря, подрядчику предстоит подметать площадки из брусчатки на Неплюевом и Инженерном бастионах, лестницы, дорожки, убирать мусор и выкашивать траву. В зимний период ему придется очищать территорию от снега и посыпать пескосоляной смесью в зимний период.

Также необходимо следить за порядком на дороге от Северных ворот до лестницы на Неплюев бастион.

Максимальная цена контракта составляет 718 тысяч 689 рублей, средства заложены в бюджете города.