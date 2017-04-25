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Общество

Научные исследования запланированы на Псковско-Чудском озере

В рамках российско-эстонского сотрудничества в области охраны и рационального использования трансграничных водных объектов на Псковско-Чудском озере будут проведены научные исследования. Соответствующий открытый конкурс опубликован на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает ФГБУ «Информационно-аналитический центр развития водохозяйственного комплекса». Исполнитель должен проанализировать современное трофическое состояние Псковско-Чудского озера, разработать научные предложения по выявлению путей поступления биогенных веществ в бассейн водоёма. Также необходимо провести научно-обоснованную оценку роли внутренней нагрузки в формировании состояния экосистемы озера и разработать научно-обоснованные рекомендации по улучшению его экологического состояния.

Исследования нужно закончить до 2 октября.

Заявки на участие в конкурсе планируется рассмотреть 18 мая.  Максимальная цена контракта составляет 19 млн 575 тыс. 199,4 рубля, средства предоставит бюджетное учреждение. 

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