Научные исследования запланированы на Псковско-Чудском озере
В рамках российско-эстонского сотрудничества в области охраны и рационального использования трансграничных водных объектов на Псковско-Чудском озере будут проведены научные исследования. Соответствующий открытый конкурс опубликован на сайте госзакупок.
Заказчиком выступает ФГБУ «Информационно-аналитический центр развития водохозяйственного комплекса». Исполнитель должен проанализировать современное трофическое состояние Псковско-Чудского озера, разработать научные предложения по выявлению путей поступления биогенных веществ в бассейн водоёма. Также необходимо провести научно-обоснованную оценку роли внутренней нагрузки в формировании состояния экосистемы озера и разработать научно-обоснованные рекомендации по улучшению его экологического состояния.
Исследования нужно закончить до 2 октября.
Заявки на участие в конкурсе планируется рассмотреть 18 мая. Максимальная цена контракта составляет 19 млн 575 тыс. 199,4 рубля, средства предоставит бюджетное учреждение.