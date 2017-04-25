Акция «Я выбираю здоровое будущее!» стартовала в Пскове

17:08, 25 апреля 2017, ПАИ

В рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России-2017» в Пскове стартовала акция «Я выбираю здоровое будущее!» Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, акция направлена на пропаганду здорового образа жизни в молодежной среде.

Так, 22 апреля в выставочном зале регионального отделения Союза художников России наставники проекта волонтерского наставничества - студенты ПсковГУ и курсанты Псковского филиала Академии ФСИН России - работали вместе с псковскими детьми над рисунками по теме «Я выбираю здоровье!» Лучшие работы юных художников будут представлены в выставочном зале на экспозиции, посвященной Дню защиты детей, в рамках проекта «Талантливые дети - будущее России» псковской региональной организации «Дети - наше будущее»».

Кроме того, 23 апреля в бассейне ПсковГУ состоялось массовое купание юных горожан с участием студентов и курсантов, а также подростков, участвующих в проекте волонтёрского наставничества. Ребята проводили зарядку и аквааэробику.

Организаторами данного мероприятий стали Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области, псковская региональная организация «Дети - наше будущее», псковское региональное отделение Союза художников.