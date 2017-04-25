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Общество

У 14 новых улиц Пскова появятся названия

Сегодня, 25 апреля, в ходе заседания комитета по социальным вопросам и молодёжной политике Псковской городской Думы под председательством депутата Любови Николаевой, было  поддержано ходатайство по наименованию 14 новых улиц в районе деревни Солоново, которое поступило от общественной комиссии по упорядочению названий улиц, присвоению имен муниципальным учреждениям и обоснований при установке памятников, памятных знаков и мемориальных досок.  Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Как пояснила заместитель главы администрации Пскова Мария Михайлова, улицы расположены двумя блоками. Названия восьми улиц предлагается связать с традиционным занятием псковичей – рыбной ловлей и названиями деревень на Гдовском направлении. Соответственно, появятся улицы: Рыбацкая, Ершовская, Талабская, Толбинская, Великопольская, Елизаровская, Середкинская, Спицынская. Другие шесть улиц будут названы в память выдающихся исторических личностей и религиозных деятелей: Илларионовская, Елизаветинская, Гурьяновская, Никандровская, Крыпецкая и Филофеевская.

Также соцкомитет поддержал установку двух мемориальных досок: Почетному гражданину города Пскова, участнику Великой Отечественной войны, полковнику милиции Сергею Павлову и заслуженному работнику физической культуры РФ, основателю областной и городской федераций бокса, организатору областного центра единоборств Евгению Лазебному.

Кроме того, депутаты проголосовали за рассмотрение на сессии с рекомендацией «принять» ряда решений о награждении Почётной грамотой Псковской городской Думы. Поощрения от муниципалитета удостоятся: заслуженный артист РФ, артист - вокалист ансамбля русской музыки «Псков» Александр Либ и семь членов профсоюзного актива города Пскова, работники «Псковской стоматологической поликлиники».

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