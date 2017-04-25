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Общество

С 90-летием поздравил ветерана глава Пскова

Глава Пскова Иван Цецерский и начальник Управления городского хозяйства Алексей Захаров навестили ветерана, малолетнего узника фашистских концлагерей, проживающего на округе № 5, Николая Бадагина. Поводом для визита стал 90-летний юбилей псковича. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Фото pskovgorod.ru

Иван Цецерский поблагодарил ветерана за многолетнюю поддержку в работе и мудрые советы в решении актуальных вопросов жизни города. Он вручил Николаю Бадагину памятный подарок, цветы и приветственный адрес.

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