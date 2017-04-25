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Общество

28 апреля Пушкинский заповедник откроется для посетителей после санитарных дней

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» к предстоящим выходным вновь откроется для посетителей после санитарного периода. Как сообщила корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе музея Лидия Токарева, в музеях-усадьбах в этом апреле традиционно проводили работы, которые нельзя выполнить, принимая туристов.

Прошла генеральная уборка, сделан косметический ремонт; произведены проветривание и просушка экспонатов, профилактический осмотр и, при необходимости, ремонт инженерных коммуникаций, дверных и оконных запоров и тому подобное. Необходимые работы проводили и в усадебных садах и парках. Например, в Михайловском чинили лестницу-спуск от барского дома к Сороти, приводили в порядок дорожки и ограждения, а ещё — разворошённый птицами дёрн, декорирующий кровлю на хозяйственных постройках, и так далее.

Кроме того, сейчас реставраторы завершают работу с несколькими предметами первой половины — середины XIX века из основных экспозиций в домах-музеях. В их числе потешная пушечка из Михайловского, мемориальный подсвечник и чугунная фигурка Наполеона из той же усадьбы, медная и серебряная посуда из Михайловского, Тригорского, Петровского, люстра из Петровского.

Уже в пятницу, 28 апреля, уточнила Лидия Токарева, туристов ждут в Михайловском, в Тригорском, в «Пушкинской деревне» в Бугрово. В Петровском новый сезон начнётся несколькими днями позже — 1 мая.

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