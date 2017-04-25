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Общество

«Код к экологичной жизни в городе» представят псковичам 26 апреля

26 апреля в 14:00 в Центральной городской библиотеке Пскова состоится День экологических знаний «Экология Online». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе библиотеки, в этот день будет представлено  новое  электронное издание - книга  Романа Саблина «Зеленый Драйвер. Код к экологичной жизни в городе».

«Хотите начать дышать чистым воздухом в городе и жить на чистой планете - начните с себя», - такую идею пропагандирует экологист и тренер по экологичному образу жизни Роман Саблин.

Также сотрудники Центральной городской библиотеки подготовили информационный буклет «Чистый Псков начинается с тебя! 12 простых правил экологичной жизни в городе». «Научиться «прибирать» родной город можно с будничных мелочей, которые не отнимут много времени, сберегут значительные ресурсы и помогут защитить природу. Начни уже сегодня!» - говорится в буклете.

«В буклете выделены основные правила, которые помогут сохранить Псков. Кроме этого здесь собраны полезные адреса и телефоны организаций, которые занимаются утилизацией бытовых отходов: макулатуры, стекла и пластика, бытовой и оргтехники, вывозом мусора и отходов», - отметили в учреждении.

Продолжит тему экологичной жизни в городе фильм «История вещей с Анни Леонард». В 20-ти минутном документальном анимированном фильме Анни Леонард говорит об основных этапах модели жизненного цикла потребительских вещей: заготовке материалов, производстве товаров, об их продаже, потреблении и утилизации.

Кроме того, в рамках мероприятия пройдет видеоинсталляция «Любовь к ботанике».

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