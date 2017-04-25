Более 250 самбистов собрались на соревнования в Пскове
Более 250 самбистов из Пскова, Великих Лук, Себежа, Пушкинских Гор и Дно приняли участие в соревнованиях, которые прошли 22 апреля в спорткомплексе «Олипм» в деревне Борисовичи. Как сообщили Псковскому агентству информации в Федерации самбо города Пскова, спортмены боролись за победу в Первенстве Псковской области и городском турнире в честь победы князя Александра Невского в Ледовом побоище.
Победителями среди юношей 2005-2006 годов рождения стали Артём Королев (весовая категория 31 кг, Великие Луки), Сергей Логинов (34 кг, Великие Луки), Максим Ширинов (38 кг, Великие Луки), Владислав Гардиенко (42 кг, Псков), Никита Зайцев (46 кг, Великие Луки), Никита Боруздов (50 кг, Великие Луки), Алексей Чистяков (55 кг, Псков), Ярослав Зыков (60 кг, Великие Луки), Фёдор Сердюк (65 кг, Псков) и Егор Павлов (+65 кг Великие Луки).
Среди девушек 2005-2006 годов рождения лучшими были Ника Котельникова (26 кг Псков), Диана Бабаева (29 кг, Псков), Стефония Двужильная (40 кг, Псков) и Валерия Тимофеева (43 кг, Псков).
В соревнованиях юношей 2003-2004 годов рождения победу одержали Олег Гарбузов (35 кг, Великие Луки), Андрей Кириллов (38 кг, Псков), Михаил Колыванов (38 кг, Псков), Сергей Щеглов (46 кг, Великие Луки), Савелий Мех (50 кг, Псков), Данила Петров (54 кг, Псков), Павел Боголепов (59 кг, Великие Луки), Илья Сыварыженков (65 кг, Великие Луки), Александр Передерко (71 кг, Псков) и Максим Иванов (+71 кг).
Среди мужчин первые места достались Георгию Стоянову (68 кг, Псков), Фёдору Петрову (74 кг, Пушкинские Горы), Андрею Васильеву (82 кг, Псков) и Александру Галяутдинову (90 кг, Псков).